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بيل ويلد أول جمهورى يعلن سعيه لتحدى ترامب فى سباق رئاسة أمريكا 2020

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:26 م
بيل ويلد أول جمهورى يعلن سعيه لتحدى ترامب فى سباق رئاسة أمريكا 2020 بيل ويلد حاكم ولاية ماسوشستس الامريكية السابق
كتبت ريم عبد الحميد
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أعلن بيل ويلد حاكم ولاية ماسوشستس الامريكية السابق أنه سيحأول الإطاحة بدونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليقدم بذلك أول تحديا بارزا لجهود الرئيس للحصول على ولاية ثانية.

 

 وقال ويلد الذى يبلغ من العمر 73 عاما إنه سيسعى لحدد خلال الأشهر المقبلة ما إذا كان سسطيع أن يجمع أموالا كافية لتحدى الرئيس، وقال إنه سيترشح بأجندة جمهورية تقليدية. وأضاف ويلد أمام حشد فى ولاة نيوهامبشر إن الوقت قد حان لجميع الناس ذوى النوايا الحسنة والذين يمتلئ بهم بلدنا، لاتخإذ فوق وزرع علم..

 

 وانتقد ويلد ترامب فى كلمته، وقال إن يتصرف مثل الطالب ألفتوة فى المدرسة، مضيفا: "لسنا بحاجة إلى ستة  أعوام أخرى من التصرفات الغريبة التى رأيناها".

 

 وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مواجهة ترامب يمثل تحديا مرعبا. فالرئيس يهاجم من ينتقدونه بلا هوادة، وبالنسبة للجمهوريين الذين يأملون التقدم فى صفوف الحزب، فإن مواجهة غضب الرئيس وحلفائه وقاعدة ناخبيه الكبيرة قد يكون خطرا من الناحية السياسية. ففى السباق التمهيدى عام 2016 سرعان ما سقط منافسا ترامب، ماركو روبيو وتيد كروز، واللذين أطلق عليهما ماركو الصغير وتيد الكذاب.


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