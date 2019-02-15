باكستان تنفى صلتها بهجوم أدى إلى مقتل 44 شرطيا هنديا فى كشمير

نيودلهى (رويترز)

عبرت باكستان عن "القلق البالغ" إزاء هجوم انتحارى بقنبلة فى الشطر الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، أدى إلى مقتل 44 من أفراد الشرطة الخميس، لكنها رفضت إلقاء الهند باللوم عليها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية فى بيان على موقعها الإلكترونى "نرفض بشدة أى تلميح من قبل عناصر فى الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات".

وصدم مهاجم انتحارى بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية اليوم فقتل 44 منهم فى أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن فى الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.