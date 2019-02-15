video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انفجار إطار طائرة نتنياهو أثناء إقلاعها من مطار وارسو يؤجل عودته إلى تل أبيب

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:55 ص
انفجار إطار طائرة نتنياهو أثناء إقلاعها من مطار وارسو يؤجل عودته إلى تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اضطر لتأجيل عودته من وارسو إلى تل أبيب بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأدى الاصطدام إلى انفجار عجلة الطائرة، وقرر خبراء إسرائيليون بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تصل طائرة احتياطية تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية إلى وارسو خلال ساعات الصباح لتعود بنتنياهو ومرافقيه ومجموعة من الصحفيين إلى إسرائيل قبل حلول المساء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف تقرأ إيران مؤتمر وارسو؟ ارتباك ومخاوف فى طهران وهجوم إعلامى ورسمى.. نتنياهو: إيران تهدد الأمن فى الشرق الأوسط.. ونائب ترامب: الملالى أكبر ممول للإرهاب.. وبومبيو يتمسك بالمواجهة لـ"يعم السلام"

رويترز: نتنياهو يلتقى وزير خارجية عمان على هامش مؤتمر وارسو للشرق الأوسط

نتنياهو يعترف بتوجيه "رسائل صاروخية" لإيران قرب القنيطرة السورية

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار نتنياهو

تل أبيب




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة