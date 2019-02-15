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انتحار شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية سيئة بالبحيرة

الجمعة، 15 فبراير 2019 07:39 م
انتحار شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية سيئة بالبحيرة انتحار-ارشيفيه
البحيرة - ناصر جودة
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أقدم شاب على الانتحار شنقا بمركز الرحمانية وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة.
 
كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ إلى مركز الرحمانية يفيد عثور عدد من الأهالى على جثة شاب يدعى "م ع ا " 35 سنة قام بشنق نفسة داخل منزله لمروره بأزمة نفسية  شديدة و تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى الرحمانية العام.
 
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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