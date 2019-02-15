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اليوم.. الكنيسة تحتفل بعيد شهداء العصر الحديث بقداس في قرية العور

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:00 ص
اليوم.. الكنيسة تحتفل بعيد شهداء العصر الحديث بقداس في قرية العور الكنيسة
سارة علام
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة بعيد شهداء الكنيسة فى العصر الحديث، وذلك بناء على قرار المجمع المقدس حيث تصلى القداس في كنيسة شهداء العور بالمنيا
 
يوافق يوم 15 فبراير ذكرى استشهاد أقباط ليبيا ذبحًا على يد عناصر داعش.
 
عقب حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابى، اعتبر المجمع المقدس شهداء الأحداث الإرهابية شهداء للكنيسة ومنح المصابين لقب "معترفين" أى اعترفوا وأصيبوا بسبب إيمانهم المسيحى.
 
 فى هذا العيد، ترفع صلوات القداس بحضور أسر الشهداء وتذكر أسمائهم على المذبح فى كنائسهم وتطلب لهم الرحمة.
 
فى قرية العور التى تعتبر مسقط رأس غالبية الشهداء، تم بناء كنيسة تحمل أسماءهم ومن المتوقع دفنهم فيها بعد وصول رفاتهم.
 
 
 
من بين شهداء الكنيسة فى العصر الحديث، شهداء ليبيا، وشهداء البطرسية، وشهداء أحد السعف بالإسكندرية وطنطا، وشهداء دير الأنبا صموئيل وأخيرًا شهداء حلوان.
 
 

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