video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور يغلق طريق السويس الصحراوى جزئيا لمدة 45 يوما بسبب أعمال تطوير

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:57 م
المرور يغلق طريق السويس الصحراوى جزئيا لمدة 45 يوما بسبب أعمال تطوير الطريق الصحراوى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تجرى اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور عملية إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة 45 يوما فى المسافة بتقاطعه مع الدائرى حتى كوبرى المشير أحمد بدوى الغربى نظرا لتعارض اﻷعمال مع خطوط الغاز، وسط انتشار الخدمات المرورية.
 
وستكون تلك اﻷعمال بالتنسيق بين الهيئة الهندسية وشركة لمد خطوط الغاز للقيام بنقل خطوط الغاز المتواجدة ، بالمسافة من بعد أسفل الدائرى اتجاه السويس حتى مخرج مدينة الرحاب 1 وبطول 6.5 كم، اﻷمر الذى يستلزم استقطاع حارة مرورية من أقصى اليمين فى الاتجاه القادم من القاهرة حتى السويس لتنفيذ أعمال الحفر ونقل خطوط الغاز على ثلاث مراحل.
 
وستجرى اﻷعمال فى المرحلة اﻷولى فى المسافة من أسفل الطريق الدائرى مناطق أمداد الشرطة، والثانية ستكون من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية والثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية حتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة تول اﻷخرى إلا بعد الانتهاء من التى قبلها وستكون اﻷعمال بدءا من يوم الأحد المقبل من الساعة 5 صباحا حتى 4 عصرا بشكل يومى لمدة شهر ونصف.
 
وستعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة).

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدينة الأقصر يعلن إنهاء خطوط الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد

فيديو وصور.. محافظ الأقصر يبحث توصيل خطوط الغاز لمنطقة البغدادى الصناعية

اخبار المرور

طريق السويس الصحراوى

اعمال تطوير

اخبار مصر

ادارة المرور

نقل خطوط غاز

مدينة الرحاب




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة