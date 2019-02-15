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المبعوث الأممى لدمشق: لا حلا عسكريا للأزمة فى سوريا

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:00 م
المبعوث الأممى لدمشق: لا حلا عسكريا للأزمة فى سوريا جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
أ ش أ
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أعرب جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، عن أمله فى أن تتمكن الجهود الحالية المبذولة من إتمام تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وأن تبدأ هذه اللجنة عملها قريبا، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية.

وقال بيدرسون - فى تصريح اليوم الجمعة - إن زياراته الأخيرة لدمشق ولقاءاته مع المسؤولين السوريين، ومع ائتلاف المعارضة السورية كانت إيجابية للغاية، مشددا على أن مهمته تبقى مستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254.

ولفت بيدرسون إلى أنه ناقش مع الأطراف السورية ما يخص قضية المعتقلين والمختفين، مشيرا إلى أنه سيستمر فى بحث هذه القضية بأمل أن يتمكن من زيادة عدد من يتم الإفراج عنهم والوصول إلى مصير المختفين.

وأكد أن التوجه الوحيد هو التوصل إلى حل سلمى شامل للأزمة حتى يمكن الخروج من الوضع الذى استمر 8 سنوات، مضيفا: "أنه يعمل مع جميع الأطراف حتى يمكن بناء الثقة وإطلاق عملية سياسية تفاوضية بدعم من المجتمع الدولي".


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جير بيدرسون

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