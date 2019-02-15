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القبض علي عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح ومخدرات في بنها

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:58 م
القبض علي عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح ومخدرات في بنها حبس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث مركز بنها القبض علي عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، بضبط "عادل. م" 37 سنة، عاطل ، ومقيم جمجرة – دائرة مركز بنها، السابق اتهامه في 5 قضايا ( سرقة – قتل - مخدرات – مشاجرة – ابتزاز أموال ) محكوم علية هارب في 2 قضية " استعمال قوة ، و ضرب " المحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، ومطلوب ضبطه واحضاره في قضية إحراز أسلحة نارية ومواد مخدرة، وهو متهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامى .
 
وأثناء ضبطه ضبط معه سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 13430 ، و3 طلقات عيار 12  من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 4500 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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