العصار يعلن مشاركة الإنتاج الحربى فى "إيديكس 2019" فى أبو ظبى

كتب زكى القاضى

يتوجه الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، غداً السبت، إلى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولى "إيديكس 2019" المقام فى أبو ظبى خلال الفترة من 17-21 فبراير.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربى فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربى، ولأول مرة تشارك المدرعتان العسكريتان ST100 ST500 فى معرض دولى عسكرى يقام خارج البلاد، وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالى لوزارة الإنتاج الحربى، حيث شاركت الوزارة فى معرض الدفاع الدولى "إيديكس2017".

ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المعرض فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربى لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربى، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "إيديكس 2020" الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققهفى دورته الأولى العام الماضى.

وجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها نصيب كبير فى مشاركتها بمعرض "إيديكس 2018" الذى أقيم فى مصر فى الفترة من 3-5 ديسمبر 2018، حيث تمت مشاركة "24" شركة إمارتية، وتم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى دولة الإمارات أبرزها لقاء رئيس أركان الجيش الإماراتى ورئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية بالدكتور محمد سعيد العصار.