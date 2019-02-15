العراق: حملة تفتيش عن العناصر الإرهابية جنوب الفلوجة

أ ش أ

أفاد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقى ، اليوم الجمعة، بأن قوات أمنية نفذت حملة تفتيش واسعة جنوب مدينة الفلوجة للبحث عن خلايا داعش الإرهابية .

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" - "إن القوات الأمنية من الجيش والشرطة نفذت، اليوم، حملة تفتيش واسعة فى منطقة الشهداء والمناطق المحيطة بها جنوب الفلوجة" . مضيفا أن حملة التفتيش مستمرة للقبض على الإرهابيين من تنظيم داعش .

يذكر أن القوات الأمنية حررت الفلوجة عام 2016، فيما يتم إلقاء القبض بين الحين والآخر على إرهابيين فى المدينة.

فى سياق متصل، أكد القيادى فى الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس فى تصريح اليوم مواصلة الحشد لتطهير بقايا جيوب تنظيم داعش الإرهابى فى أطراف مدينة سامراء .