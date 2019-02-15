السودان يشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا

الخرطوم /أ ش أ/

يشارك السودان فى مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا، فى الفترة من 15-17 فبراير الجارى، ويمثله فيه وزير الخارجية الدكتور الدرديرى محمد أحمد.

وتأتى مشاركة السودان تلبية للدعوة التى تلقاها من منظمى المؤتمر الذى يمثل أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التى تناقش السياسات الدولية والتحديات الأمنية على مستوى العالم بمشاركة عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية ومديرى أجهزة الأمن والمخابرات فى العالم.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية السودانى - على هامش أعمال المؤتمر - عددًا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقدم الوزير، على هامش أعمال المؤتمر، محاضرة عن "بناء الأمن الإقليمى فى أفريقيا" بناءً على دعوة من الوكالة الألمانية للتنمية، وذلك نسبة للأدوار المهمة التى يقوم بها السودان فى سبيل استقرار الأمن والسلم فى الإقليم.