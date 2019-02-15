السعودية ولبنان يدينان هجوم أودى بحياة 44 شخصا بكشمير

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أدانت السعودية ولبنان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية جامو وكشمير، على نحو أسفر عن مقتل أكثر من 40 عنصرا من القوات العسكرية الهندية وإصابة عشرات آخرين.



وأكد لبنان - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم - تضامنه مع الهند، بوصفها دولة صديقة، حكومة وشعبا، ومقدما التعازي لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الدموي، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



يشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه - أمس - في الجانب الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير (المتنازع عليه منذ عقود بين الهند وباكستان) وقع حينما استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة، قافلة عسكرية من قوات الأمن.