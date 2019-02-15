الخارجية الألمانية تدين الهجوم الانتحاري في إقليم "كشمير"

برلين (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس الخميس في إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 40 من قوات الشرطة الهندية.

وقالت الوزارة - في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة - "إننا ندين الإرهاب في جميع أشكاله.. ألمانيا تقف بجانب شريكتها الاستراتيجية الهند".

يشار إلى أن سيارة محملة بالمتفجرات قد استهدفت أمس الخميس حافلة تقل القوات الهندية في مدينة "سريناجار" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" الأمر الذي أسفر عن مقتل 40 من القوات الهندية.. فيما أعلنت جماعة "جيش محمد" مسئوليتها عن هذا الهجوم.