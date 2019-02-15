التعليم العالى تعلن تدريب 100 طالب لتمثيل مصر بكأس الأمم الإفريقية 2019

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، اجتماعًا أمس الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بحضور الدكتور محمد صبحى حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر.

وفى بداية الاجتماع، وجه أعضاء المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقى خلال عام 2019.

واستعرض المجلس العديد من الأنشطة الرياضية مع دول القارة الإفريقية، لافتًا إلى ما تضمنته توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية من إطلاق برامج لبناء قدرات شباب القارة الإفريفية.

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، عن مشروع سفراء الجامعات المصرية فى كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب 100 متطوع من طلاب وطالبات 24 جامعة مصرية، لعدد 24 دولة مشاركة فى البطولة ليصبحوا سفراء الجامعات، ويمثلونها بصورة لائقة فى كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، فضلاً عن إكسابهم الوعى والخبرة بأهمية العمل التطوعى ونشر الثقافة الرياضية، بالإضافة إلى تعميم لجان داخل الجامعات تسمى "بالعمل التطوعى" تشارك فى الأحداث الرياضية الهامة.

وأكد عبد الغفار على أهمية تواجد الفريق المرشح منذ بداية البطولة، والذى تم اختياره وفقًا لعدد من المعايير منها إتقانه وإجادته للغة البلد التى يشارك معها فى التطوع، لافتًا إلى أن أحد أسباب نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006، والتى لاقت نجاحًا كبير على المستوى الجماهيرى والتنظيمى، يرجع إلى مشاركة شباب الجامعات فى التنظيم لتلك البطولة.

وعلى هامش الاجتماع، استمعت اللجنة إلى تقرير حول أنشطة الاتحاد خلال عام 2018، والتى شارك فيها 32961 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى البطولة الأفروعربية الأولى للجامعات المصرية بجامعة أسوان خلال شهر يناير 2019.