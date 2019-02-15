"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 227.5 مليون ورقة بقيمة 439.9 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 198.1 مليون ورقة، بقيمة 847.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 191.9 مليون ورقة بقيمة 854.5 مليون جنيه، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 104.7 مليون ورقة بقيمة 397.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 63.4 مليون ورقة بقيمة 271.8 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 59.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 346.3 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 50.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 178.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 43.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 354.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 27.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 370.5 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 18.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 228.2 مليون جنيه.

وحل قطاع البنوك والرعاية الصحية والأدوية، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 12.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 623.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 10.6 مليون ورقة بقيمة 80.4 مليون جنيه.