اعترافات لص: "أسرق السيارات بمفاتيح مقلدة.. والبيوت بكسر شبابيكها"

كتب على عبد الرحمن

اعترف ميكانيكى متهم بسرقة السيارات والمنازل فى منطقة 15 مايو، بتفاصيل نشاطه الإجرامى، مؤكدا أنه يصطنع مفاتيح لاستخدامها فى سرقة السيارات.

وأضاف المتهم الذى أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بأنه يعتمد على أسلوب كسر الشباك فيما يتعلق بسرقة المنازل.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد قيام "ط.ه" 26 سنة ميكانيكى، بسرقة المنازل بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وتم باستصدار إذن من النيابة العامة القبض عليه حال قيادته سيارة ملاكى.

وتبين أنه سبق اتهامه فى 10 قضايا آخرهم قضية "شروع فى سرقة" ، وتبين أن السيارة قيادته مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة حلوان، وعثر بحوزته على جهاز " لاب توب " - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - عتله حديدية".

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة باسلوب "المفتاح المصطنع" ، وسرقة باقى المضبوطات من داخل إحدى الفيلات بدائرة القسم بأسلوب "التسلق، وكسر الشباك" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة حيازته، كما أضاف بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت نيابة 15 مايو الجزئية التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.