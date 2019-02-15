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الجمعة، 15 فبراير 2019 10:06 م
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ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا لثاني أسبوع على التوالى

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:59 م
ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا لثاني أسبوع على التوالى حقول بترول
(رويترز)
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زادت شركات الطاقة الأمريكية ،  عدد الحفارات النفطية العاملة لثاني أسبوع على التوالى وسط مخاوف من أن إمدادات الخام ستفوق بكثير الطلب العالمي مع استمرار ارتفاع الانتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية.

وقالت شركة بيكر هيوز ، لخدمات الطاقة ،  اليوم الجمعة  ، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أضافت ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في 15 فبراير، ليصل اجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 857.

وما زال عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 798 بعد أن زادت شركات الطاقة الانفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

وبفضل طفرة في النفط الصخري، أصبحت الولايات المتحدة  ،أكبر منتج للخام في العالم العام الماضي  ، ومن المتوقع أن يواصل الانتاج تسجيل مستويات قياسة مرتفعة ليصل إلى 12.4 مليون برميل يوميا هذا العام، حسبما جاء في توقعات شهرية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري هذا الأسبوع من أن سوق النفط العالميو ستجد صعوبة هذا العام في استيعاب معروض سريع النمو من الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهو ما يسلط الضوء على نمو الانتاج الأمريكي.

ووفقا لبيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1051. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.


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