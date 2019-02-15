أهالى "أبو صير" ببنى سويف يطالبون باستكمال مشروع الصرف وتغيير مواسير المياه

تعد قرية أبوصير الملق، التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف أكبر القرى من حيث المساحة، فضلاً عن شهرتها الأثرية والتاريخية، ويعانى سكانها من بعض المشكلات أبرزها ظهور مستنقعات لمياه الصرف الصحى، لعدم استكمال المشروع، فضلا عن تهالك خط مواسير مياه الشرب الذى يخدم مئات المواطنين فى إحدى مناطق القرية.

"اليوم السابع" التقى عددًا من مواطنى القرية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعرف على المشكلات وآليات حلها .

يقول حامد خليل، فلاح: تم توصيل الصرف الصحى لعدة مناطق بالقرية وعندما بدأ الأهالى فى استخدامه فوجئنا بظهور مستنقعات وتجمعات لمياه الصرف فى المساحات الخالية بين المنازل، فضلا عن نشع للمياه أسفل الحوائط وفى حجرات المنازل، وحول بيارات الشوارع، ما يهدد المنازل بالانهيار ويجعلنا عرضة للأمراض الجلدية والتيفود نتيجة تجمع الحشرات الطائرة على هذه المياه الراكدة ذات الرائحة الكريهة.

وتابع خليل: "هناك مناطق بالقرية لم يصلها مشروع الصرف وظهرت بها تجمعات للمياه أدت إلى امتلاء خزانات الصرف المنزلية بشكل سريع.

وأضاف سلامة طنطاوى: أقيم بمنطقة أرض الزيتون شرق القرية وتضم عشرات المنازل والتى يسكنها ما يقارب 400 فرد يعانون من عدم تغيير ماسورة مياه شرب قديمة طولها مائة متر وقطرها بوصة واحدة، وبها ثقوب ما أدى إلى تلوث مياه الشرب لاختلاطها بمياه الصرف التى ظهرت فى شارعنا والمناطق المحيطة بنا .

من جانبه قال المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف: أنهينا 50% من مشروع الصرف الصحى بقرية أبو صير وتوقفنا لعدم توفير الدعم المادى اللازم لإنهاء المشروع، لذلك تقدمنا بمذكرة إلى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، والذى خاطب وزير التنمية المحلية باحتياجنا إلى 12 مليون جنيه لاستكمال المشروع، مشيرًا إلى أنه سوف يرسل فريقًا فنيًا إلى القرية لمعرفة أسباب المشكلة، وحلها سريعًا وإذا تبين وجود سدد فى البيارات سوف يتم تنظيفها.

وأوضح سعيد، أنه يجب على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى مخاطبة الشركة بخصوص خط المياه المتهالك لتوفير الدعم اللازم لاستبداله من خلال التنسيق مع المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى، واعدًا بتكليف الفريق الفنى المكلف بفحص مشكلة الصرف بإعداد تقرير فنى عن خط المياه استجابة لمطالب المتضررين من الأهالى.