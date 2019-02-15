أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 645 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 -2-2019، بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 645 جنيها للجرام.

وارتفعت سعر أوقية الذهب لتسجل 1317 دولار بزيادة بلغت نسبتها 0.91%، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى سوق الصاغة والذى سجل استقرار صباح اليوم.



وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 737 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيه.

الأوقية : 1317 دولار.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.