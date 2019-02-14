وزير خارجية بولندا: إيران تمارس سلوكا سيئا فى منطقة الشرق الأوسط

وارسو(أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية البولندى ياسيك تشابوتوفيتش، اليوم /الخميس/ عن قلقه إزاء المخاطر التى تنتج عن برنامج إيران النووى، ودورها غير البناء فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البولندى ـ فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وارسو للسلام والأمن فى الشرق الأوسط المنعقد حاليا بالعاصمة البولندية- أن "إيران تمارس سلوكا سيئا فى المنطقة، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبى مراجعة الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووى، والتأكد من سلمية أهدافه".

وأضاف الوزير البولندى أنه على الرغم من اختلاف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فيما يخص إيران، لكنهما مقتنعين بخطورة دورها المزعزع للاستقرار فى المنطقة والعالم، موضحا أن العمل المشترك يمكن أن يقلل مما أسماه ب "التوجهات السلبية فى الشرق الأوسط".