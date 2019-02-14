وزير الدفاع الروسى: لم نر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بعد

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قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم /الخميس/ إن بلاده لم تر بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف شويجو - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لم نر بعد انسحاب القوات، بل نرى دعمهم الفعال بالسلاح والمعدات للوحدات الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات".

وفي سياق آخر، استبعد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إمكانية تنفيذ عملية عسكرية في إطار خطوات إضافية تهدف إلى تحسين الوضع في إدلب السورية.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية عسكرية في إدلب ضمن إطار اتفاقيات جديدة في القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية في سوتشي، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف: "هذه خطوات تهدف إلى تطهير إدلب من الجماعات الإرهابية التي تسيطر الآن على جزء كبير من المحافظة".