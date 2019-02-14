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واشنطن بوست: مؤتمر وارسو بدأ بتحذير من تسبب إيران فى كل المشكلات

الخميس، 14 فبراير 2019 02:03 م
واشنطن بوست: مؤتمر وارسو بدأ بتحذير من تسبب إيران فى كل المشكلات مؤتمر وارسو
ريم عبد الحميد
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اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بانعقاد مؤتمر أمن الشرق الأوسط فى العاصمة البولندية وارسو، وقالت الصحيفة، إن المؤتمر بدأ بتحذيرات بأن كل المشكلات تعود جذورها غلى إيران.

 وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أشاد بالإنجاز التاريخى بوجود المسئولين العرب والإسرائيليين فى نفس الغرفة بمؤتمر حول أمن الشرق الأوسط.

وفى بداية المحادثات التى أقيمت فى ملعب رياضى بعيد، تحدث بومبيو ونتنياهو عن أهمية وجود ممثلى أكثر من 60 دولة من بينها مصر والأردن اللتين توقعان اتفاقا للسلام مع إسرائيل ودول عربية أخرى. وتقول الصحيفة إن إدارة ترامب سعت إلى دحض تصور أن المؤتمر يستهدف إيران التى احتفلت هذا الأسبوع بالذكرى الأربعين لثورتها الإسلامية. وأكد العديد من المسئولين الأمريكيين أن الجلسة تغطى عدد من الموضوعات بينها الأزمات الإنسانية فى سوريا واليمن، إلا أن نتنياهو صرح للصحفيين فى إسرائيل بأن هدف المؤتمر هو إيران.

وعلقت الصحيفة على غياب القوى الأوروبية البارزة عن المؤتمر، وقالت إن الخلافات حول النهج الأمريكى تفسر أسباب تشكك عدد من الدول الأوروبية فى المؤتمر، فقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى وإعادة فرض العقوبات ترك الشركاء الأوربيين فى الاتفاق مختلفين مع واشنطنن ويخشى بعضهم أن تتبنى الولايات المتحدة لهجة مواجهة أكبر فى هذا المؤتمر.

 

 


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