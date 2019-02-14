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نواب البرلمان بمحافظة االشرقية يصوتون بالموافقة على مبدأ تعديلات الدستور

الخميس، 14 فبراير 2019 01:13 م
نواب البرلمان بمحافظة االشرقية يصوتون بالموافقة على مبدأ تعديلات الدستور البرلمان- أرشيفية
كتب محمود حسين
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صوت عدد من نواب محافظة الشرقية بالموافقة على طلب تعديل الدستور من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، للتصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن طلب تعديل الدستور المقدم من 155 نائبا أكثر من خمس أعضاء المجلس، حيث وافق 24 عضوا على تعديل الدستور، وتغيب عن الجلسة نواب آخرون.

 

وجاء تصويت نواب الشرقية كالتالى:

حسن السيد      موافق

 خالد العراقى       غير موجود

إيمان خضر        موافق

خالدج بشر           غير موجود

لطقى شحاتة           موافق

هانى أباظة               موافق

محمود خميس          موافق

سعيد العبودى          موافق

فايز أبو خضرة          موافق

محمد الزاهد                 موافق

سحر عتمان غير             موجودة

خالد مشهور                 موافق

صلاح عبد البديع           غير موجود

عبير تقبية                 موافق

محمد حبيب               موافق

عبد الله لاشين              موافق

عصام أبو المجد             موافق

محمد زايد                 موافق

طلعت السويدى           موافق

عبد الباقى تركيا             موافق

علاء عبد النبى             موافق

محمد تيمور               موافق

نوسيلة أبو العمرو          موافق

فؤاد أباظة             موافق

ثروت باسيلى           موافق

أحمد الطحاوى           موافق

خالد عبد المولى       غير موجود

رائف تمراز               موافق      

صلاح منصور          موافق

محمد حلمى             موافق


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