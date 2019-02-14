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مشرع أمريكي: الكونجرس لن يوافق على التدخل العسكرى فى فنزويلا

الخميس، 14 فبراير 2019 11:41 م
مشرع أمريكي: الكونجرس لن يوافق على التدخل العسكرى فى فنزويلا الكونجرس الأمريكى
أ ش أ
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أكد اليوت انجيل رئيس لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكى أن الكونجرس لن يوافق على التدخل العسكرى فى فنزويلا.
وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن رئيس لجنة الشئون الخارجية أعرب عن شعوره بالقلق إزاء إيحاءات الرئيس دونالد ترامب بأن الخيار العسكري يعتبر أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة الراهنة في فنزويلا .
وتابع رئيس اللجنة - في كلمة ألقاها خلال جلسة استماع لمجلس النواب - يقول "أود أن أؤكد للجميع أن التدخل العسكري ليس خيارا مطروحا بالنسبة للأزمة في فنزويلا، والكونجرس الأمريكي لن يوافق على مثل هذه الخطوة ". 


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فنزويلا

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