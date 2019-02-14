video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير معهد بحوث البترول بمؤتمر جامعة عين شمس: "نحن فى وطن لا يعرف المستحيل"

الخميس، 14 فبراير 2019 02:20 م
مدير معهد بحوث البترول بمؤتمر جامعة عين شمس: "نحن فى وطن لا يعرف المستحيل" تكريم مدير معهد بحوث البترول من جامعة عين شمس
وائل ربيعى
إضافة تعليق

شارك الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، صباح اليوم الخميس، فى فعاليات "المؤتمر الدولى الثالث للإبداع والحلول البينية للمناطق النائية InterSol"، الذى نظمته كلية الهندسة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، والدكتور تامر شرارة، مدير مركز النانو تكنولوجى ونائب مدير المعامل المركزية بمعهد بحوث البترول، بقاعة فلسطين بكلية الهندسة.

وألقى الدكتور ياسر مصطفى، فى بيان إعلامى من معهد بحوث البترول، محاضرة استعرض خلالها آخر إنجازات المعهد ودوره فى تعزيز العلاقات الدولية خاصة مع الجانب العربى والأفريقى وفقا لرؤية مصر 2030، قائلا: "نحن فى وطن لا يعرف المستحيل وأبناؤه ينظرون إلى المستقبل بعيون التفاؤل والأمل والطموح ودورنا توفير لهم كل السبل والتوجيهات لإيصالهم إلى المراكز الأولى عالميا".

وتسلم مدير معهد بحوث البترول، درع التكريم من الدكتورة غادة بسيونى رئيس المؤتمر؛ لمساهمة معهد بحوث البترول فى إثراء البحث العلمى وتشجيع الشباب و الطلاب على الإبتكار، حيث أشاد الدكتور ياسر مصطفى بجهود القائمين على تنظيم هذا الحدث الضخم والذى يعد فرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم مع نظرائهم فى جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل ملحوظ مع الطلاب والمجتمعات من جامعات مصر

 

PHOTO-2019-02-14-14-05-14
 
 

 

PHOTO-2019-02-14-14-05-14_1
 
PHOTO-2019-02-14-14-05-15
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير معهد بحوث البترول لـ"اليوم السابع": العائق المادى لم يعد موجودا أمام البحث العلمى بمصر.. ياسر مصطفى: لدينا 250 باحثا بالمجالات المختلفة ودربنا الشباب المشرف على حقل "ظهر".. ونشارك بقوة فى المشروعات القومية

معهد بحوث البترول

جامعة عين شمس

وطن لا يعرف المستحيل




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة