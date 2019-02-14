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محافظ قنا: 12مليون و398 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة خلال يناير الماضى

الخميس، 14 فبراير 2019 01:28 م
محافظ قنا: 12مليون و398 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة خلال يناير الماضى محافظ قنا - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل عدد 598 مشروع خلال شهر يناير الماضي، بإجمالي قيمة مالية بلغت 12 مليون و598 ألف جنيه، وذلك في اطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز لمساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تمويل 598 مشروع  من قبل الجهاز منها  34 مشروع صغير بتمويل يصل إلي 4 مليون و551 ألف جنيه، و564 مشروع متناهي الصغر بتمويل مالي بلغ 7 مليون و 847 الف جنيه.

وأكد على أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

 


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