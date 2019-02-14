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محافظ بنى سويف: فحص مليون و362 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الخميس، 14 فبراير 2019 12:14 م
محافظ بنى سويف: فحص مليون و362 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى
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أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أنه تم توقيع الكشف الطبى على مليون و362 ألف و 324مواطنا أي بنسبة 77،23 % من المستهدف الكلى ضمن المبادرة الرئاسية100 مليون صحة خلال فترة تنفيذ الحملة، والتي بدأت بالمحافظة في الأول من ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لتنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومي مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة.

وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية التي تلقى اقبالا من المواطنين، حيث بلغ اجمالي ما تم فحصه "حتى أمس الأربعاء" (1362324) مواطنا،موزعة بواقع 202ألف و891 مواطن بمركز ومدينة الواسطى، و164ألف و352 مواطناً بمركز ومدينة ناصر، و325 ألف و794مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و166ألف و778 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و198ألف و95مواطناً بمركز ومدينة ببا،و197ألف و319 مواطنا بمركزومدينة الفشن،و107ألف و95 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن "في الأول من ديسمبر 2018 "عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية (السمنة، السكر، الضغط)، والتي تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابرالجاري ،وتستهدف فحص  أكثر من  1،7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.

 

 


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