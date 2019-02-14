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محافظ أسيوط يكرم مفتشى "الصحة" لضبطهم أدوية مهربة بـ25 مليون جنيه

الخميس، 14 فبراير 2019 11:45 ص
محافظ أسيوط يكرم مفتشى "الصحة" لضبطهم أدوية مهربة بـ25 مليون جنيه محافظ أسيوط يكرم مفتشي الصحة
أسيوط -هيثم البدري
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كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فريق صيادلة مديرية الصحة بأسيوط، لمشاركتهم في حملات هيئة الرقابة الإدارية، والتفتيش الصيدلي، على مخازن وشركات الأدوية، وبعض الصيدليات، وتمكنهم من ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، تقدر بـ 25 مليون جنيه، تم إضافتها لخزانة الدولة، وتوزيع الأدوية على مستشفيات مديرية الصحة.
 
جاء ذلك، على هامش لقاء المواطنين الدوري الذي يعقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة، ولفيف من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء.
 
وكرم محافظ أسيوط، كل من راندا رفعت حامد مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور أحمد محمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور مايكل نبيل ميخائيل، والدكتورة رانيا عبد مريم رياض، والدكتور حاتم أسامة محمد، والدكتورة نانسي عاطف ميشيل، والدكتورة مريانا كمال رفعت بإدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وتم منحهم شهادات التقدير وباقات الورود تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء واجبهم بجد وكفاءة، ومشاركتهم في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وإدارة التفتيش الصيدلي، قد شنت عدة حملات مكبرة خلال الأسابيع الماضية، على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة، وبعض الصيدليات وشركات الأدوية، وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، والتي تقدر بحوالي 25 مليون جنيه، وتم التحفظ عليها وتشكيل لجنة لفحصها، والتأكد من سلامتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (1)
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (1)

تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (2)
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (2)

تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (3)
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (3)

تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (4)
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (4)

تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (5)
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (5)

تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (6)
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (6)

تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (7)
تكريم مسئولي التفتيش الصيدلي بالصحة (7)

 


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