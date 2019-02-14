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محافظة الجيزة تعلن بدء غلق محور 26 يوليو جزئيا منتصف الليلة ولمدة يومان

الخميس، 14 فبراير 2019 08:27 م
محافظة الجيزة تعلن بدء غلق محور 26 يوليو جزئيا منتصف الليلة ولمدة يومان محور 26 يوليو
كتب سيد الخلفاوى
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قالت محافظة الجيزة إنه فى إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية سوف تقوم مديرية الطرق وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بعمل صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة لرفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة السيارات عليه.

 

وأضافت المحافظة فى بيان لها، انه نظراً لتنفيذ هذه الأعمال سيتم غلق مطلع محور 26 يوليو فى الإتجاه القادم من شارع السودان بصورة كلية لحين إنتهاء الأعمال والتى تبدأ اعتباراً من الساعة الــ 12 صباح يوم الخميس الموافق 15/2/2019 وحتى الساعة الــ 5 صباح يوم الأحد الموافق 17/2/2019.

 

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإشارات وتعليمات لجان الإدارة العامة للمرور والتى ستكثف من تواجدها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدى المركبات وذلك لتلافى التكدسات وتسيير حركة المرور.


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