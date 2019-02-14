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مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مرشح ترامب وزيرا للعدل

الخميس، 14 فبراير 2019 09:17 م
مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مرشح ترامب وزيرا للعدل مجلس الشيوخ الأمريكى
أ ش أ
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم /الخميس/ تعيين وليام بار وزيرا للعدل بعد أن اختاره الرئيس دونالد ترامب ليخلف جيف سيشنز.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن بار يعود إلى الوزارة التى شغل فيها المنصب ذاته بين عامي 1991 و1993، ليحل محل سيشنز الذى أقاله ترامب العام الماضى.

وعارض "الديمقراطيون" - إلى حد كبير - تعيين بار قائلين إنهم يريدون التزاما أقوى من جانبه بالإفراج الكامل عن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر النهائي، وقال بار إنه سيسمح بالكشف عن أكبر جزء يمكنه من التقرير في ظل القانون.
وأشار معارضون إلى مذكرة كتبها بار إلى وزارة العدل قبل اختياره انتقد فيها تحقيق مولر بسبب الطريقة التي يبحث بها ما إذا كان ترامب قد أعاق عمل العدالة.


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