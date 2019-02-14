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قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

الخميس، 14 فبراير 2019 12:22 م
قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، وصادرت سيارتين وكمية من الأموال، وأصابة عشرات الطلبة بالاختناق جراء قنابل الغاز التى أطلقتها من مدرسة بالخليل، فيما خط مستوطنون شعارات عنصرية قرب محافظة سلفيت.

ففى رام الله وسط الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينين وصادرت كمية من الأموال.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله واعتقلت 5 فلسطينين، وصادرت كمية من الأموال.. كما داهمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وفى الخليل جنوب الضفة، أصيب عشرات الطلبة، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالقرب من مدرسة طارق بن زياد فى المنطقة الجنوبية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من بلدات وأحياء مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات فى محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع، وأصيب على إثرها عشرات الطلبة بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوبا، وفتشت منازل عدد من المواطنين وصادرت سيارتين، واقتحمت قرية الطبقة جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل فيها بعد أن احتجزت قاطنيها فى العراء.

وفى شمال الضفة، خط مستوطنون، شعارات عنصرية، وأعطبوا إطارات مركبات، فى قرية اسكاكا شرق محافظة سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروى اسكاكا عبد القادر ابو حاكمة، أن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية فى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وأعطبوا إطارات 20 مركبة وخطوا عليها وعلى جدران مسجد القرية وبعض منازلها، شعارات عنصرية معادية للعرب.

أما فى جنين، فنصبت قوات الاحتلال، حاجزين عسكريين أحدهما على شارع جنين – نابلس، والآخر بالقرب من حاجز عسكرى برطعة جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عجة والرام، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها، حيث قامت باستجواب عدد من المواطنين، ما أدى إلى إعاقة حركة السير على شارع جنين نابلس.

وفى السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا لشرطتها بالقرب حاجز برطعة، ومنعت المواطنين من الذهاب للعمل، والمركبات من تحميل الركاب.

وفى طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطيين من بلدة قفين شمال طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

 


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