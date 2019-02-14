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الخميس، 14 فبراير 2019 07:50 م
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"قمة ولا فسحة".. الرئيس الروسى ونظيره البيلاروسى يتزحلقان على الثلوج.. فيديو

الخميس، 14 فبراير 2019 07:06 م
"قمة ولا فسحة".. الرئيس الروسى ونظيره البيلاروسى يتزحلقان على الثلوج.. فيديو الرئيس الروسى خلال التزلج على الجليد
كتب محمد عبد العظيم
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

خلال جلسات المباحثات بين الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حرصا على قضاء استراحة وجيزة فى ضواحي مدينة سوتشي الروسية، ليتزلجا معا فى منحدرات الجبال التى تكسوها الثلوج.

الرئيس الروسى بوتين ونظيره البيلاروسي يتزحلقان على الثلوج
الرئيس الروسى بوتين ونظيره البيلاروسي يتزحلقان على الثلوج

وناقش بوتين ولوكاشينكو تعزيز تكامل أكبر بين بلديهما اللذين ينتميان إلى الاتحاد السوفيتي السابق، قبل أن يمارسا رياضة التزلج معا في منتجع سوتشي على البحر الأسود والذي استضاف الألعاب الاوليمبية الشتوية في العام 2014، وذكر الكرملين أنّ المحادثات ركزت على القضايا الثنائية و"آفاق عمليات التكامل" بين البلدين.

رئيس روسيا ظهر باللون الأحمر خلال التزلج على الجليد
رئيس روسيا ظهر باللون الأحمر خلال التزلج على الجليد

 

 

 

 

 

 


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