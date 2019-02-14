ضبط 2 مليون صاروخ ألعاب نارية فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 46 كرتونة بها 2 مليون صاروخ ألعاب نارية محملة بسيارة قبل بيعهم بالأسواق بالفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الشواشنة من ضبط السيارة رقم ف ع ر 8912 نقل قيادة "محمد ر"، 44 سنة، عامل، محملة ب46 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 2 مليون صاروخ، وبمواجهة المتهم أقر بحيازة الألعاب النارية بغرض الإتجار فيها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي وتحرر المحضر رقم 293 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الشواشنة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.