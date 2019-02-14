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ضبط عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر

الخميس، 14 فبراير 2019 12:47 م
ضبط عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر سرقة دراجة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
 
وكان ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تمكنوا من ضبط "م.ع- 26 سنة" عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها "سرقة" لقيامه بإرتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار".
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بإرتكاب 4 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.
 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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