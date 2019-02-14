ضبط عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تمكنوا من ضبط "م.ع- 26 سنة" عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها "سرقة" لقيامه بإرتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار".

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بإرتكاب 4 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.