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ضبط صاحب محطة وقود لاستيلائه على 200 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

الخميس، 14 فبراير 2019 12:29 م
ضبط صاحب محطة وقود لاستيلائه على 200 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة ضبط سولار مخزن- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وشارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمي رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب أحد محطات الوقود بمركز كوم حمادة لاتهامه بادارة المحطة بدون ترخيص والاستيلاء علي 200 ألف لتر من السولار والبنزين المدعم، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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