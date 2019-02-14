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ضبط خادمة وصديقها بعد سرقتهما موظف بالمعاش بالإكراه فى العجوزة

الخميس، 14 فبراير 2019 02:05 م
ضبط خادمة وصديقها بعد سرقتهما موظف بالمعاش بالإكراه فى العجوزة المتهة وصديقها
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على خادمة وصديقها، لاتهامهما بالاعتداء على مستشار بالمعاش، تعمل لديه المتهمة، وإصابته باشتباه كسر بالجمجمة، وتقييد حركته بإيشارب، وسرقة محتويات سكنه بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من "م.ك.ر- 90 سنة، مستشار بالمعاش، مصاب باشتباه بكسر بالجمجمة، وجرح بالجبهة، ذكر فيه تورط خادمته وشخص آخر مجهول، بسرقة محتويات مسكنه بميدان لبنان، حيث اعتديا عليه بمفك حديدى، محدثين إصابته وتوثيقه بإيشارب حريمى واستيلائهما على مبلغ 17 ألف جنيه، وجهاز لاب توب، وتابلت، وهاتف محمول.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ياسمين.ا" شهرتها "تمارا" 18 سنة حاصلة على ثانوية عامة، وصديقها "أحمد.ع" 44 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضيتين.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن النقيبان أحمد عادل وأحمد فاروق من ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبلغ 5 آاف جنيه، ولاب توب، وتابلت، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد عمرو البرعى، مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما أنفقا جزءا من النقود المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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