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صور.. ‏‏رئيس مدينة أبو رديس يتفقد المجزر الآلى بحى السلام ويشدد على النظافة‏

الخميس، 14 فبراير 2019 11:13 ص
صور.. ‏‏رئيس مدينة أبو رديس يتفقد المجزر الآلى بحى السلام ويشدد على النظافة‏ المجزر الآلى
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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تفقد اليوم الخميس أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو رديس المجزر الآلى بحى السلام بالمدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة الإدارات الخدمية بمدن المحافظة والارتقاء بمستوى الأداء بها لمواصلة مسيرة العطاء بمدن محافظة جنوب سيناء.

وحضر رئيس المدينة عملية الذبح واستمع لشرح تفصيلى من الطبيب المختص بالمجزر حيث أفاد بأن كافة الإمكانات متوفرة بالمجزر من كهرباء ومياه ومعدات وأماكن حجز وتقطيع للدباح قبل وبعد إتمام عملية الذبح ذلك بعد الاطمئنان الطبى والوقائى على خلو أى ذبيحة من أى أمراض قبل إجراء عملية الذبح والتقطيع والنقل حيث يتم بيعها للمواطنين بمحلات الجزارة الخاصة بذلك بالمدينة.

وشدد رئيس المدينة على الارتقاء الدائم بمستوى النظافة العام للمجزر حفاظا على صحة المواطنين.

 

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