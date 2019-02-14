صور.. محافظ بنى سويف يسلم التابلت لطالبات مدرسة الشهيد محمد جابر الثانوية

بنى سويف : هانى فتحى

سلم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، التابلت المدرسى لطالبات مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بمدينة بنى سويف، حيث استلمت المحافظة 16 ألف و641 جهاز تابلت للإدارات التعليمية والتى يتم اليوم البدء فى توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام ومعلمين فى 89 مدرسة على مستوى المحافظة منها 83 مدرسة حكومى و6 مدارس خاصة، والتى تم توصيل خدمة الإنترنت لها، حيث يبلغ عدد الطلاب المستفدين 14673 طالبا وطالبة، ويستفيد 1887معلما من هذه الأجهزة.

وهنأ المحافظ الطالبات بهذه المناسبة التى تشهد البداية العملية لمنظومة التعليم الجديدة، متنميا لهم مزيدا من التفوق فى الفصل الدراسى الثانى الذى بدأ منذ أيام، وذلك فى حضور الأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والأستاذ محمد عراقى مدير إدارة تعليم بنى سويف، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وحث المحافظ طلاب الثانوية على استثمار اهتمام الدولة بالتعليم، حيث أصبح فى مقدمة الأولويات التنموية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التى نراها تتحقق على أرض الواقع فى أكثر من قطاع خدمى وتنموى، مشجعا إياهم على الاستفادة من هذه التقنية التى وفرتها لهم الدولة، والحفاظ عليها واستغلالها فى الأغراض المخصصة لها، لاسيما أن الجهاز منفتح على العملية التعليمية والبحث العلمى فقط، مؤكدا لهم أن الفرصة سانحة أمامهم للإبداع والابتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة فى أبنائها وشبابها.

وتبادل محافظ بنى سويف الحديث مع عدد من الطلبة، مستمعا لهم وآرائهم واستفساراتهم، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة المحافظ ووكيل الوزارة، مؤكدين فرحتهم بالتقنية الجديدة التى ستفتح لهم آفاقا جديدة، وتدخلهم بشكل عملى عصر المعلومات والتكنولوجيا، مطالبين بأهمية أن تتم متابعتهم بشكل مستمر حتى يعتادوا على هذه التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها.

ومن جانبه أشار المحافظ إلى متابعته من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على جميع طلاب الصف الأول الثانوى العام بمدارس المحافظة ، حيث سيتم توزيع الجهاز على كل الطلاب خلال الـ 48 ساعة القادمة، وأيضا فيما يتعلق بتدريب الطلاب على استخدام التابلت، وتوعيتهم بالحفاظ عليه، مؤكدا أن التابلت يعد طفرة نوعية جديدة فى مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أجهزة التابلت وردت لمخازن التربية والتعليم وسط تأمين كامل مع الجهات الأمنية، مشيرا إلى بعض الإجراءات اللازمة لتسليم التابلت للطلاب، حيث سيقوم كل من الطالب وولى الأمر بالتوقيع على إقرار استلام الجهاز، ويقر فيه ولى الأمر بأن ابنه أو ابنته قد تسلم جهاز تابلت ومشتملاته من، جراب جلد وقلم للكتابة على التابلت وشاحن وسماعة أذن.

وأضاف وكيل الوزارة أن كل جهاز يحتوى على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه فى حال فقدانه أو سرقته، علمًا بأن التابلت عالى الجودة، كما أن به إمكانية تركيب شريحة اتصال SIM‏ وذلك للأغراض التعليمية فقط.



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