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صور.. محافظ الدقهلية يرفض مكان الجراج متعدد الطوابق ويطلب نقله لمكان آخر

الخميس، 14 فبراير 2019 02:12 م
صور.. محافظ الدقهلية يرفض مكان الجراج متعدد الطوابق ويطلب نقله لمكان آخر جولة المحافظ
الدقهلية شريف الديب
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عدد من شوارع مدينة المنصورة وكانت البداية في شارع المشايه حيث اعترض علي مكان إقامة الجراج متعدد الطوابق الذي بدأ إقامته أمام نادي جزيرة الورد  وطلب محافظ الدقهلية من أحمد عبدالسميع رئيس حي غرب، نقله إلي مكان جديد قبل النادي وفي شارع أحمد ماهر والترعة.

وشدد شاروبيم علي ضرورة اخلاء الشوارع من الإنتظار الخاطئ وتحرير محاضر مخالفات لأصحاب محلات بيع السيارات الذين يشغلون مساحات كبيرة بالسيارات المخالفة .

وطلب المحافظ من العقيد ممدوح الحصي مدير مرور الدقهلية، تحرير المحاضر فوراً كما طلب من رئيس الحي إعادة الرصيف الي وضعه الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات توسعة الشوارع وكذلك معالجة الحفر الموجودة بها علي أن يكون الرصف أما في ساعات متأخرة من الليل اوفي أيام العطلات حتي لا تتأثر حركة المرور ويزداد الازدحام الذي يشكو منه أبناء مدينة المنصورة.

وفي شارع الدراسات بحي شرق شدد محافظ الدقهلية علي ضرورة توحيد شكل الأكشاك الموجودة بالشارع وأن يتم دهانها بلون واحد للقضاء علي العشوائية ووضع لمسه جميله بالشارع، وطلب شاروبيم من حسام عبداللطيف رئيس الحي بضرورة معالجة الحفر الناتجة عن توصيل خطوط الصرف الصحي بالشارع بطريقة مؤقته لحين الانتهاء من الخطوط بالكامل حيث سيتم إعادة رصف الشارع كله وشدد علي ضرورة إزالة الاشغالات بالشارع يومياً، وقال إن أي مقصر في أداء عمله سيتم محاسبته فوراً.

جولة محافظ الدقهلية (1)
جولة محافظ الدقهلية (1)

 

جولة محافظ الدقهلية (2)
جولة محافظ الدقهلية 

 

جولة محافظ الدقهلية (3)
جولة محافظ الدقهلية 

 

جولة محافظ الدقهلية (4)
جولة محافظ الدقهلية 

 

جولة محافظ الدقهلية (5)
جولة محافظ الدقهلية 

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