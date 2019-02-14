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صور.. ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

الخميس، 14 فبراير 2019 01:09 م
صور.. ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم المضبوطات
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة قبل تهريبها لبيعها بالسوق السوداء بأضعاف السعر الرسمي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 109 قضايا تموين متنوعة ومجهولة المصدر أبرزها ضبط 4 أطنان و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة مهربة للبيع بالسوق السوداء بحوزة "محمود ع- 46 سنة" صاحب مخزن بيع أسمدة وأعلاف، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3089  لسنة 2019 جنح مركز إطسا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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