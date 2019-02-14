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صور.. القوات الكردية تواصل انتهاكاتها ضد المكون العربى فى سوريا

الخميس، 14 فبراير 2019 04:59 م
صور.. القوات الكردية تواصل انتهاكاتها ضد المكون العربى فى سوريا الناشطة السورية بعد الاعتداء عليها
كتب : أحمد جمعة
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أكدت وسائل اعلام سورية، اليوم الخميس، اعتداء مخابرات تتبع قوات سوريا الديمقراطية الكردية على الناشطة السورية ريم الناصر، مشيرة إلى أنها تمكث فى غرفة العناية المركزة بسبب الاعتداء عليها بوحشية.

 

 
الناشطة
 

وقالت مصادر إعلامية سورية أن القوات الكردية داهمت منزل الناشطة السورية واعتدوا عليها بالضرب بشكل هيستيرى، مشيرة إلى أن ريم الناصر تعد من أبرز ناشطات مدينة الرقة السورية التى وقفت ضد تنظيم داعش الإرهابى، وعملت على جمع الأطفال المشردين والحاقهم بالمدارس ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

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وتنفذ قوات سوريا الديمقراطية عملية مداهمات لمنازل المكون العربى شمال سوريا، فضلا عن اعتقال العشرات من السكان العرب والزج بهم فى المعتقلات التى تشرف عليها القوات الكردية، وهو ما أثار غضب العشائر السورية العربية فى مناطق الشرق السورى بشكل خاص.

 

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الناشطة السورية مع الطلاب السوريين فى مدرسة سورية

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