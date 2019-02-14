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صور.. استمرار العواصف الثلجية على كندا وإلغاء مئات الرحلات الجوية

الخميس، 14 فبراير 2019 02:10 ص
صور.. استمرار العواصف الثلجية على كندا وإلغاء مئات الرحلات الجوية ثلوج
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أدى تساقط كميات كبيرة من الثلوج فى شرق كندا الى غلق عشرات المؤسسات التعليمية وإلغاء مئات الرحلات الجوية من تورونتو الى الساحل الأطلسى مرورا بمونتريال.

وقالت “إدارة المدينة والارصاد الوطنية” إن “تساقط الثلوج استمر بلا انقطاع وبلغت سماكته 30 سنتم في شوارع مونتريال.

ويتوقع أن يتساقط فى المدينة ما بين 35 و40 سم من الثلوج ما يشكل أشد عاصفة ثلجية لهذا الشتاء في الشرق الكندي.

ومع تقدم المنخفض الجوي باتجاه الساحل باتت الرؤية شبه منعدمة في شرق كيبيك وفي مقاطعة نيو برانسويك المجاورة خصوصا بسبب شدة الرياح.

وفي مونتريال كبرى مدن كيبيك والتي تضم اربعة ملايين نسمة، اغلقت المدارس والجامعات في اجراء نادر واتخذ قرار مماثل في اوتاوا وكيبيك ومونكتون وهاليفاكس.

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