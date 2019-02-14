صور.. أمين الأعلى للآثار يتفقد أعمال تجميع تمثال الملك رمسيس الثانى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور مصطفى وزيرى ، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أعمال جمع تمثال الملك رمسيس الثانى، الذى يجرى ترميمه بمعبد الأقصر تمهيدا لتركيبه بالمعبد، لينضم إلى التمثالين الضخمين اللذين تم إعادة تركيبهما بالمعبد خلال العام الماضى.

وإستمع وزيرى ،خلال جولته بالمعبد، لشرح من أحمد عربى، مدير المعبد، حول مراحل العمل الجارية بمشروعا إعادة تركيب التمثال الثالث للملك رمسيس الثانى بالمعبد، ووجه الشكر لفريق الأثريين والمرممين المصريين العاملين بالمشروع.

ومن جانبه نفى أحمد بدر العمارى، نائب مدير المعبد، ما تردد من مزاعم حول استخدام الحديد والأسمنت الأسود، فى ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى، مؤكدا بأن ما يجرى من أعمال ترميم وحماية، يجرى باستخدام المواد المصرح بها دوليا فى أعمال الترميم الأثرى.

وأكد أحمد بدر العمارى، أن النجاحات التى حققتها فرق الترميم والبعثات الأثرية المصرية العاملة فى مختلف المواقع الأثرية، باتت محل هجوم من قبل البعض، نتيجة لما حققته من نجاحات متتالية، مشيرا إلى أن معبد الأقصر شهد جمع وترميم وإعادة تركيب تمثالين أثريين ضخمين، بجانب الأعمال الجارية بتمثال الملك رمسيس الثانى حاليا تمهيدا لإعادة تركيبه فى المعبد، وهى مشروعات ناجحة وجاءت لتؤكد قدرة الأثريين والمرممين المصريين على صون وحماية آثار بلادهم وامتلاكهم لخبرات كبيرة فى مختلف مجالات العمل الأثرى.