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الخميس، 14 فبراير 2019 04:55 م
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سفير ألمانيا يرحب بحصول شركة "ديا" الألمانية على امتياز جديد للتنقيب شرق دمنهور

الخميس، 14 فبراير 2019 04:34 م
سفير ألمانيا يرحب بحصول شركة "ديا" الألمانية على امتياز جديد للتنقيب شرق دمنهور سفير المانيا بالقاهرة
إنجى مجدى
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رحب يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، بقرار الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمنح شركة "ديا" (DEA) الألمانية امتيازا جديدا للتنقيب في مربع "شرق دمنهور"، مشيرا إلى أن القرار يعد بمثابة خطوة أخرى تستطيع الشركات الألمانية من خلالها تقوية مركزها في مجال النفط والغاز في مصر.

وأشار بيان صادر عن السفارة الألمانية فى القاهرة، الخميس، إلى أن شركة "ديـا" أعلنت، العام الماضى، عزمها على زيادة حجم استثماراتها في مصر في مجال استخراج النفط والغار بمقدار 500 مليون دولار أمريكي تقريبا.

وبذلك لا تعد ألمانيا واحدا من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فحسب، بل وتتبوأ كذلك موقع الصدارة ضمن مجموعة المستثمرين الأجانب في مصر،  جدير بالذكر أن شركة " ديا" تعمل في مصر منذ عام 1974 في مجال استخراج النفط بمنطقة خليج السويس وكذلك استخراج الغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل أو بالأحرى في المياه الممتدة أمام سواحل دلتا النيل.

 

 

 
 

 
 
 

 


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