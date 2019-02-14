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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-2-2019 والعملة تستقر عند 4.71 جنيه

الخميس، 14 فبراير 2019 11:30 ص
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-2-2019 والعملة تستقر عند 4.71 جنيه العملة السعودية - صورة أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، فى التعاملات الصباحية للبنوك والمصارف اليوم الخميس 14-2-2019، ليسجل 4.68 جنيه للشراء، و4.71 جنيها للبيع فى عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
 
وفى بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودى 4.68 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع، لينخفض فى بنك الإسكندرية عن هذا السعر، بالغا 4.64 جنيها للشراء، و4.69 جنيها للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم الخميس، كالتالى.
 
 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.67  جنيه للشراء
4.71  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.68  جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68  جنيه للشراء
4.69  جنيه للبيع
 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.61  جنيه للشراء
4.74  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.64  جنيه للشراء
4.69   جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

4.65  جنيه للشراء
4.69  جنيه للبيع
 
 

 

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

4.64  جنيه للشراء
4.70  جنيه للبيع
 

 


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