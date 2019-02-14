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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل لبنان لبحث التعاون المشترك

الخميس، 14 فبراير 2019 11:46 ص
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل لبنان لبحث التعاون المشترك جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير عبد العزيز عيسى قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين وإقامة اتفاقيات تعاون فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية والأكاديمية بين جامعتى الإسكندرية وجامعة بيروت العربية والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960 بدعم كامل من جامعة الإسكندرية من خلال الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والخبراء بما يخدم التطور الأكاديمي والثقافي للجامعتين.

وأثنى القنصل خلال اللقاء على دور جامعة الإسكندرية على الطلاب اللبنانيين خلال فترة الحرب الأهلية، مؤكدا حرص حكومته على إقامة بروتوكولات واتفاقيات تعاون بين الإسكندرية والجامعات اللبنانية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا فى التخصصات العلمية المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون  تدويل التعليم العالي والتعاون الدولى.


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