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رئيس الوزراء يستكمل مشاورته مع المجالس التصديرية بلقاء "الهندسية والكيماوية"

الخميس، 14 فبراير 2019 03:00 ص
رئيس الوزراء يستكمل مشاورته مع المجالس التصديرية بلقاء "الهندسية والكيماوية" الدكتور مصطفى مدبولي
كتب إسلام سعيد
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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة من أجل مناقشة تحديات تلك القطاعات ومقترحات لحلها وكذلك سبل زيادة الصادرات، ومناقشة مقترحات برنامج دعم الصادرات.

جاء ذلك على لسان عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والذى أكد أن هذا اللقاء يأتى استكمالا للمشاورات واللقاءات بين رئيس الحكومة ومجتمع المصدرين للتعريف بأنشطة القطاعات وتحدياتها وفرصها التصديرية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تؤكد اهتمام الحكومة المصرية بدعم الصادرات وتنميتها كمورد رئيسى للعملة الصعبة.

يشار إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقد اجتماعا موسعا مع المجالس التصديرية على مدار الأسبوعين الماضيين، وتم تكليف كل مجلس تصديرى بصياغة رؤيته ومقترحاته حول عمل برنامج جديد لدعم التصدير.


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