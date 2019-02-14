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رئيس الإنجيلية يشارك في تنصيب راعٍ جديد للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية

الخميس، 14 فبراير 2019 09:48 م
رئيس الإنجيلية يشارك في تنصيب راعٍ جديد للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية الدكتور القس أندريه زكي
سارة علام
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفالية تنصيب القس أيمن سامي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور لواء أركان حرب حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، والدكتور عاطف أبو النور ، رئيس جامعة قناة السويس، والأنبا صاروفيم، أسقف الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس، والشيخ وحيد عايش، رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة،  وعاطف بشارة  مندوبا  عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ولفيف من أعضاء البرلمان، والقيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة.
 
ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية، في كلمته خلال الاحتفال، الشكر لجميع السادة الضيوف على الحضور، و أكد "أن حضو المحافظ في مثل هذا اللقاء الوطني يعكس اللحمة الوطنية وأثرها في تعزيز العيش المشترك"، مضيفًا "إن الكنيسة الإنجيلية تحرص دائمًا على إبراز مثل هذه اللقاءات والصور المشرفة عن مصرنا العزيزة إلى كل العالم ولجميع شركائنا ".
 
كما شارك في برنامج حفل التنصيب القس رفعت فكري، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، ورئيس مجمع الدلتا، والقس رفعت فكري الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نادي لبيب رئيس اللجنة المفوضية السنودسية، و أعضاء مجمع الدلتا الإنجيلي، و مجلس الكنيسة.
 

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الانجيلية

اندريه زكي

كنيسة الاسماعيلية




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