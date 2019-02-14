"دبلوماسى مصرى" :مشروع طلابى بجامعة الإسكندرية لتعليم الشباب الحوار المتبادل

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلقت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مبادرة سكندرية شبابية بعنوان "دبلوماسى مصرى"، وتهدف لتأهيل الشباب للمناصب القيادية وتعليمهم أسس الحوار المجتمعى وكيفية طرح القضايا ومناظرتها ومناقشتها بشكل علمى بناء عن الخلافات والأساليب غير العلمية فى النقاش فى نسخته الثالثة على التوالى.

ويضم المشروع معظم المبادرات الشبابية للعمل التطوعى فى الإسكندرية فى صرح واحد يدعو فيه المشروع للحوار البناء وتبادل وجهات النظر، وتعليم الشباب أسس التناظر وقواعده، حيث يعمل على طرح قضايا معاصرة تناقش اهتمامات الشباب بشكل علمى وعملى، ينتهى بمسابقة ختامية بين المبادرات الشبابية تكون نموذجًا يحتذى به لتخريج كوادر قادرة على التناظر وإبداء الرأى فى قضايا المجتمع المختلفة بشكل سليم.

وشارك فى دعم المشروع فى نسخته لعام 2019 عدد من الراعين والداعمين حيث إن النسخة الأولى للمشروع كانت بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى، ومركز الحرية للإبداع، التابع لوزارة الثقافة، أما النسخة الثانية فقد كانت بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وعدد من المبادرات الشبابية فى الإسكندرية.

وقالت رضوى زيان رئيس مشروع الدبلوماسى لعام 2019، إن شعار المشروع RAISE YOUR VOICE ويتضمن رسالة للشباب لإبداء آرائهم فى قضايا المجتمع فإن المشروع يواكب التطورات الحالية التى يمر بها الشباب، حيث إنهم عصب المجتمع مؤكدة مدى أهمية المشروع فى تحقيق الرؤية الشبابية التى تشهدها مصر وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وأضافت أن القواعد المتبعة بالمشروع تبدأ بمرحلة التدريب الأكاديمى التى تتم تحت إشراف نخبة من المختصين بهذا المجال والمعتمدين أيضا من المركز الثقافى البريطانى مرورا بالمرحلة الثانية وهى مرحلة التدريب المهارى من خلال تدريب المشاركين على نوعين من المهارات الشخصية والتناظرية، بالإضافة إلى فريق بحث علمى يساعد المشاركين على كيفية الحصول على مصادر موثوق فيها، ختاما بمرحلة المسابقة النهائية وإعلان الفائز .

وقالت شروق خميس، رئيس العلاقات العامة بمشروع دبلوماسى، الفكرة جاءت من قبل طلاب جامعة الإسكندرية وحققت نجاحا كبيرا خلال نسختها الأولى والثانية واستطاعت أن تخرج طلابا قادرين على المناقشة وإبداء الرأى فى كافة الموضوعات والقضايا الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المشروع يتم تخريج 96 مشاركا بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بنى سويف ومكتبة إسكندرية مؤكدة أنها استفادت من المشاركة بالمشروع بالتعبير عن الرأى فى إحدى القضايا ويقوم المشارك بالبحث عن الأدلة عبر الإنترنت وكافة الوسائل ويقوم بعرضها عبر المناظرة ومن يقوم بإقناع اللجنة هو الفائز.

وأشارت إلى أنه يوجد فى المناظرات طلاب سوريين ويمنيين وعدد من الجنسيات الأخرى، منوهة إلى أن كان من أهم الموضوعات المطروحة للمناظرة عن الكتب المطبوعة أفضل أم الكتب الإلكترونية، والعديد من القضايا المجتمعية ليعبر فيها الشاب عن رأيه بحرية تامة.