حى الخليفة يرفع إشغالات ميدان السيدة نفيسة ويعيد فتحه بعد انتهاء المولد

أكد حسام الدين رأفت، رئيس حى السيدة زينب، والقائم بأعمال رئيس حى الخليفة أنه تمت إزالة كل الإشغالات الموجودة بميدان السيدة عائشة، بعد انتهاء الاحتفالات بمولد السيدة نفيسة، والليلة الختامية لمولدها أمس.

وأضاف رئيس الحى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم تنظيم حملة لرفع جميع الإشغالات الموجودة بمحيط مسجد السيدة عائشة، واعادة فتح الميدان امام حركة السيارات، وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.



وأكد رأفت أن الاحتفالات شهدت توافد الآلاف فى الليلة الختامية، بالتزامن مع تكثيف أمنى عال من قوات الشرطة على جميع مداخل الميدان.



